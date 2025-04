Simone Inzaghi sta pensando a quale Inter schierare domani in Coppa Italia. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo l'allenamento di questo pomeriggio alle 17 la squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile, mentre il tecnico rifletterà su come schierarsi domani.

Il puzzle è complesso. Lautaro vorrebbe esserci, ma non dovrebbe andare nemmeno in panchina: l'obiettivo è riaverlo a Parma e poi a Monaco di Baviera. In attacco, quindi, spazio a Thuram e forse a Correa, anche perché Arnautovic ha preso una botta contro l'Udinese. Tanto dipenderà dalla seduta di oggi. Il reparto offensivo non avrà invece Taremi, fuori per venti giorni.

Barella, squalificato nella prossima di campionato, e Calhanoglu (Asllani è fermo un turno in Coppa) sono certi di esserci. Il terzo in mediana dovrebbe essere Mkhitaryan, che potrebbe fare un filotto fino alla prima sfida contro il Bayern. Ci sarà anche Dimarco, con dietro Bastoni.