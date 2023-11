L'Inter si prepara a far visita alla Juventus, Simone Inzaghi studia le carte da giocarsi contro Max Allegri. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tre le mosse che il tecnico nerazzurro ha in mente per sorprendere il collega juventino. La prima chiave è la spinta dei due centrali esterni, che non saranno i titolari Pavard e Bastoni: i due infortunati di lusso saranno rimpiazzati da Darmian e Acerbi che hanno piede e corsa per aiutare la squadra nel palleggio e nelle uscite con le sovrapposizioni.

La seconda, invece, è rappresentata proprio dalle corsie esterne e dalla velocità di pensiero e di esecuzione. In questo senso saranno importanti i cambi di gioco di Dimarco da una parte e gli inserimenti di Dumfries dall'altra, con i due quinti che possono essere imbucati anche dalle giocate dei centrocampisti (vedi la verticalizzazione di Calhanoglu per Darmian a Bergamo)

La terza e ultima chiave è invece incarnata nello sfruttamento di Mkhitaryan tra le linee. Secondo la rosea, infatti, all'Inter serve avere anche una mossa tattica a sorpresa e questa potrebbe prevedere un movimento ad allargarsi delle punte per liberare spazio centrale all'armeno, così da andare uno contro uno col centrale avversario.

