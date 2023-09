Nel Lecce ancora imbattuto in questa prima parte di Serie A, sta recitando un ruolo da autentico protagonista l'ennesima scoperta firmata Pantaleo Corvino: si tratta di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino a segno anche ieri a Monza nel match contro la squadra di Raffaele Palladino. Rete segnata sotto gli occhi di diversi spettatori interessati: come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, ieri era presente in tribuna il ds dell'Inter Piero Ausilio, che secondo le voci aveva la chiara missione di monitorare il 23enne ex Stella Rossa oltre ad Andrea Colpani. Ma con lui c'erano anche uomini radar del Milan oltre che di diversi club stranieri.

Krstovic, nel giro di poche partite, ha dimostrato di essere un prospetto sul quale si può lavorare e che già fa gola a tanti, in primis alle milanesi che nell’ultimo mercato si sono trovate costrette a cercare un centravanti con le sue caratteristiche e hanno puntato su Marko Arnautovic e Luka Jovic. Facile pensare che il monitoraggio andrà avanti nei prossimi mesi, sia con la maglia del Lecce sia con quella della nazionale. Anche se bisognerà mettere in conto che nel caso in cui Krstovic si confermasse su questi livelli, il prezzo da pagare per il suo cartellino sarà 4-5 volte più alto rispetto all'investimento fatto da Corvino.

