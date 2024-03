No al Tottenham e alla Premier League: Albert Gudmundsson vuole restare in Serie A e, in particolare, vuole l'Inter.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'attaccante islandese del Genoa ha già dato l'ok al trasferimento in nerazzurro la prossima estate. Un'idea che parte da lontano, da gennaio, quando disse no alla Fiorentina annusando l'occasione di un trasferimento ancora più ghiotto qualche mese dopo. Già all'epoca, infatti, i nerazzurri si interessarono nei dettagli a Gudmundsson, inducendo pure il Genoa a restare in attesa, scartando l'opzione viola.

La valutazione è chiara: 30 milioni. L'Inter - secondo la rosea - si è già portata parecchio avanti e la preferenza del giocatore, che piace pure alla Juventus, è un passaggio non banale. Si valuta un'operazione 'alla Frattesi', quindi con possibilità di dilazionare il pagamento come per il centrocampista. E la Gazzetta sottolinea come Taremi-Gudmundsson sarebbe un'alternativa di lusso alla Thu-La.

E attenzione a Valentin Carboni, un elemento che potrebbe far gol proprio al Genoa. A gennaio era arrivato il no ai 20 milioni della Fiorentina perché l'Inter crede eccome nel baby argentino, per cui si può immaginare uno sbarco a Genova senza che i nerazzurri ne perdano il controllo, ma garantendogli un altro anno di crescita.

