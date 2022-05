La Gazzetta dello Sport ormai considera l'affare in dirittura d'arrivo. "Più di così, cos’altro deve accadere? Se un dirigente navigato come Marotta si sbilancia in questo modo, lo fa perché è ragionevolmente certo di portare a termine l’operazione - si legge -. Perché sa di dominarla, questa situazione. Sa di avere in mano il gradimento del giocatore e non teme cambi di direzione improvvisi nei prossimi giorni". Insomma, Dybala è davvero a un passo dall'Inter.

Del vertice a Villa Bellini tra la dirigenza interista e i rappresentati dell'argentino si sa ormai tutto, con l'ultima offerta che ha generato il gradimento totale di Dybala: "È stato il club nerazzurro a chiedere tempo all’argentino. Ne hanno bisogno, Marotta e Ausilio, perché c’è bisogno di liberare spazio in rosa, in termini di ingaggi - spiega la rosea -. L’addio di Vidal è praticamente cosa fatta: l’accordo col Flamengo è a un passo, anche se dal Cile riportano un interesse dell’Al Rayyan. Ma è l’altro cileno su quale va registrata una novità. Sanchez è in uscita, l’Inter non conta su di lui per la prossima stagione e l’ha già comunicato al giocatore e al suo procuratore". Ci pensa il Siviglia e l'affare potrebbe chiudersi in 10 giorni (con buonuscita?). Addii che serviranno a coprire i 3 anni con opzione a 6 milioni più bonus per la Joya.

Acquista QUI i prodotti originali Inter