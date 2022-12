La storia, si sa, è andata diversamente, ed ecco allora che il più cedibile della rosa di Inzaghi è diventato proprio Denzel: pallino del Chelsea da tempi non sospetti, stando alle informazioni della rosea, piace anche al Manchester United che ha Diogo Dalot in scadenza da offrire in cambio a Marotta in caso di rinnovo. "Così l’Inter soffrirebbe meno la perdita di Dumfries, dopo quella di Hakimi, tra i migliori esterni destri in circolazione. Per Denzel tutto questo è lontano. L’appuntamento della vita entra nel momento decisivo: in arrivo c’è la madre di tutte le sfide per l’Olanda, quella con l’Argentina che negò il Mondiale a Cruijff e compagnia di fenomeni nel ‘78 e che negò la finale a Brasile 2014 agli oranje di Van Gaal", si legge nell'articolo.