Nuovo contatto tra l'Inter e l'entourage di David. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non ha ancora abbandonato la pista che porta all'attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille.

Dieci giorni fa c'è stato un contatto per capire l’evoluzione della situazione intorno al giocator. Al momento nessun club si è avvicinato con forza alla richiesta economica di David che prevede un ingaggio da 8 milioni di euro netti e una commissione pesante per il trasferimento di due cifre.

Cifre alte non solo per l'Inter, ma per tutti i top club d'Europa che si sono fatti avanti in queste settimane. L'Inter però sembra essere andata oltre, ha confermato l'interesse tecnico per il giocatore e si è avvicinata alle sue richieste.

L’Inter è infatti pronta a offrire un ingaggio da 5 milioni netti a stagione (quasi 10 milioni lordi), per un contratto di durata quinquennale. La partita resta aperta e la dirigenza nerazzurra spera che l'epilogo sia come quello di Thuram.