Juan Cuadrado verso la convocazione in Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cresce la fiducia in casa nerazzurra per il rientro del colombiano. L'ex più atteso della sfida ha infatti completato la seduta di oggi lavorando totalmente con il gruppo.

Thuram ha "celebrato" il suo ritrono sui social, ma lo staff medico nerazzurro resta ancora cauto perché l'infiammazione al tendine d'Achille non va sottovalutata e resta imprevedibile. La rifinitura in programma domani pomeriggio sarà decisiva. Resta improbabile un impiego di Cuadrado da parte di Inzaghi contro la sua ex Juve, ma Cuadrado potrebbe sedere in panchina e chissà ritrovare il campo in Benfica-Inter.