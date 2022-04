Buone notizie dall'infermeria dell'Inter. Dopo che nella serata di ieri era rientrato l'allarme per le sostituzioni di Barella (giramenti di testa) e Correa (che ha ricevuto una ginocchiata alla gamba), La Gazzetta dello Sport conferma le sensazoni positive delle ultime ore sulle condizioni di Stefan de Vrij : l'olandese sta bene e non ha bisogno di sottoporsi a degli esami strumentali.

"Al rientro dopo un mese, il difensore olandese ha giocato soltanto il primo tempo contro il Verona, lasciando il posto a D'Ambrosio a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Pura precauzione, perché oggi lo staff medico ha deciso che per il momento non servono esami strumentali. Domani, alla ripresa dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, tutti dovrebbero lavorare in gruppo in vista dell'anticipo di venerdì in casa dello Spezia" aggiorna la rosea.