Nessuno tocchi Nicolò Barella. Dopo l'indiscrezione arrivata ieri dal The Telegraph, pronta la smentita dell'Inter: il centrocampista non si vende. Figurarsi per 60 milioni...

Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "Per il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta, Barella non ha prezzo, è semplicemente incedibile - si legge -. E anche se le vie del mercato sono infinite, così come le possibili tentazioni in arrivo dai ricchi club internazionali, la presa di posizione del club nerazzurro – almeno su questo capitolo – appare decisa e irremovibile".

Normalissimo come il suo nome sia finito sul taccuino dei top club europei dopo la stagione eccezionale disputata soprattutto in Champions League, palcoscenico sul quale ha mostrato qualità e leadership difficilmente rintracciabili altrove. "L’importanza di Barella nel mondo nerazzurro non è solo tecnica, ma anche carismatica. Barella è un ingranaggio fondamentale per Inzaghi: primo difensore quando c’è da portare la pressione alta, ma anche primo assaltatore nell’area avversaria, con gli inserimenti senza palla - sottolinea la rosea -. E all’interno dello spogliatoio ha una leadership riconosciuta, come la carica che sa trasmettere al pubblico del Meazza. Nel 2019 aspettò l’Inter, nonostante la pressione di Roma e Napoli sul Cagliari. Perché Nicolò sognava la maglia nerazzurra da quando era bambino e appena c’è stata l’occasione ha spinto per sposare il progetto Inter. E con l’Inter è diventato grande: ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe. Ha assaporato la magia delle notti di Champions, grazie alle quali poi si è conquistato un posto nel centrocampo dell’Italia campione d’Europa nel 2021. Bare è il simbolo del presente e del futuro dell’Inter: incedibile".

