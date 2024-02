Tutto apparecchiato per il rinnovo di Nicolò Barella fino al 2029. Accordo già trovato tra le parti come rivela la Gazzetta dello Sport: due incontri, uno a Lisbona e uno a Riyadh, per sancire la stretta di mano. Palla a Steven Zhang: tocca al presidente stabilire quando mettere tutto nero su bianco.

C'è un dettaglio che viene a galla. Secondo la Gazzetta, infatti, l'Inter sta studiando quanto per Barella quanto per Lautaro una modalità originale per quanto riguarda i compensi: i giocatori parteciperanno agli incassi del club sul cammino internazionale. Quindi più l'Inter avanzerà in coppa e più loro guadagneranno. Questo riguarda la Champions ma pure il prossimo Mondiale per club. Un'idea senza dubbio innovativa e che può funzionare.

Di fatto, Barella arriverà a guadagnare 7 milioni di euro a stagione con il nuovo accordo, grazie all’inserimento di bonus facili, alcuni quasi automatici legati a obiettivi davvero minimi. A questi, si aggiungeranno i premi citati in precedenza. E va detto che in questi anni a Barella non sono mancate proposte allettanti, ma non ha mai voluto lasciare Milano. E c'è un retroscena della Gazzetta: a fine agosto, nell’ultima settimana di mercato, in viale della Liberazione arrivò una richiesta d'informazioni ufficiale da parte del Manchester City di Pep Guardiola. No secco del centrocampista e dell'Inter.

