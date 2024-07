Un altro attaccante: questo l'obiettivo di mercato dell'Inter per chiudere la sessione estiva come spiega la Gazzetta dello Sport. Al netto dell'arrivo del sostituto dello sfortunato Buchanan, infatti, ai nerazzurri non resta che completare il reparto offensivo con un giocatore... diverso.

La Gazzetta non ha dubbi: il giocatore individuato da mesi è Gudmundsson. E infatti le alternative finora non si sono rivelate concrete: da Martial a Depay, nessun profilo è davvero stato preso in considerazione dai campioni d'Italia. Però sull'islandese pende l'appello del processo per l’accusa di molestie sessuali in programma in autunno e forse anche per questo i nerazzurri non hanno ancora accelerato, monitorando da lontano.

Prestito con diritto di riscatto: questa è l'idea dei nerazzurri per Gudmundsson, non a titolo definitivo come vorrebbe il Genoa. E allora è probabile che la trattativa si trascinerà ancora a lungo. Marotta e compagni valuteranno tutto anche sul piano extrasportivo. Sul piano prettamente tecnico, invece, nessuna discussione: Gudmundsson mette tutti d'accordo.

Nel frattempo, il passo propedeutico all'affondo sarà quello di fare spazio con le cessioni. Per Arnautovic, fin qui, nessuna offerta seria, anche se negli ultimi giorni è spuntato fuori un interessamento del Trabzonspor. Anche il capitolo Correa è tutto da scrivere. Invece Carboni è sempre più vicino al Marsiglia con un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 40 milioni al Marsiglia e controriscatto a favore dell’Inter. Prima di partire, Carboni dovrebbe firmare un rinnovo con adeguamento.