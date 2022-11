Secondo l'Evening Standard, il Chelsea spera che Romelu Lukaku possa rimettersi in forma in tempo per disputare un Mondiale di livello che aumenti il suo valore di mercato, condizione indispensabile per attirare nuovi corteggiatori e venderlo al miglior offerente. Il centravanti belga, attualmente ai box per un risentimento alla cicatrice del bicipite femorale, è stato prestato per un anno all'Inter ed è improbabile che abbia un futuro a Stamford Bridge, anche se il manager Graham Potter ha preso il posto di Thomas Tuchel, l'allenatore che spinse per la sua cessione.