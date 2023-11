Da tempo l'Inter sta osservando con grande attenzione l'evoluzione del rapporto tra Piotr Zielinski e il Napoli. Che ad oggi sembra destinato a concludersi il prossimo giugno con la scadenza naturale del contratto. Il club partenopeo infatti gli ha offerto il rinnovo ma con una riduzione del 30% rispetto agli attuali 4 milioni previsti, taglio che al polacco non fa piacere visto che pur di rimanere in azzurro la scorsa estate hanrespinto una ricca proposta dall'Arabia Saudita. Per questa ragione se le posizioni tra le parti non cambieranno. Zielinski diventerà una ghiotta opportunità sul mercato dei parametri zero.

Ma perché in Viale della Liberazione sono così interessati? La risposta ha un nome e cognome: Henrikh Mkhitaryan. Anche il centrocampista armeno ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e si è già esposto sulla volontà di rimanere a Milano. Ma esistono due potenziali ostacoli alla nuova firma: una ricca proposta Saudita dove percepirebbe, per due anni, il doppio se non di più degli attuali 4 milioni (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA). E per un giocatore che va verso i 35 anni è un'offerta da valutare seriamente. In secondo luogo, l'Inter proporrebbe l'attuale stipendio ma per un solo anno, con eventuale opzione per il secondo. Mentre l'ex Roma preferirebbe due anni garantiti.

Quanto basta per indurre la dirigenza nerazzurra a valutare una possibile alternativa a Mkhitaryan e Zielinski sarebbe il profilo perfetto per qualità, esperienza, età (classe '94), conoscenza del campionato italiano, opportunità (Milan e Juventus ad oggi non sono in corsa) e costi (stipendio pari a quello dell'armeno). In poche parole, se entrambi alla fine rinnoveranno non ci sarà alcun problema, ma se uno dei due decidesse di fare una nuova esperienza ecco che la situazione potrebbe movimentarsi. Non si tratta comunque di un'evoluzione in tempi brevi, bensì di un contesto di mercato da monitorare.