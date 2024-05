Con gli arrivi ormai solo da annunciare di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, sulla carta, la rosa dell'Inter della prossima stagione sarebbe già fatta, al netto dell'eventuale rinnovo di Denzel Dumfries. Sulla carta, perché c'è ancora una casella non certo insignificante da riempire e che, ad oggi, non ha ancora un nome e cognome: il vice di Yann Sommer. In questa stagione Emil Audero ha fatto la sua parte, integrandosi perfettamente nel gruppo nerazzurro e facendosi trovare pronto quando coinvolto. Ma l'estremo difensore classe '97 è a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro che l'Inter non ha intenzione di spendere, pur apprezzando il portiere di origini indonesiane per la sua interpretazione del ruolo e la capacità di fare spogliatoio. Lo stesso Simone Inzaghi lo terrebbe molto volentieri e la volontà è condivisa dal diretto interessato.

Servirebbe dunque che l'Inter trovasse un accordo con la Samòpdoria per non spendere la cifra pre-stabilita. Magari il rinnovo del prestito, stavolta oneroso oppure l'inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo, finanche un banale sconto da parte dei blucerchiati. Ad ogni modo in Viale della Liberazione stanno già lavorando sulle alternative e Bento Krepski, pur essendo sulla carta il preferito della lista, potrebbe non essere l'unica idea. Per i costi infatti arrivare al brasiliano potrebbe essere complicato, nonostante il suo mai nascosto desiderio di vestirsi di nerazzurro. Occhio pertanto a una possibile sorpresa di mercato.

E Audero? Se non rimanesse all'Inter come vorrebbe, e la Sampdoria non centrasse la promozione in Serie A attraverso i playoff, potrebbe comunque rimanere nel massimo campionato. Sia il Como, ormai prossimo alla promozione, sia il Torino hanno infatti chiesto informazioni al suo entourage in vista della prossima stagione.