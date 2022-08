Tutto dipende da Giacomo Raspadori al Napoli, ma in casa Sassuolo c'è ormai la convinzione che il giovane attaccante si trasferirà sotto al Vesuvio. Per questo il dg neroverde Giovanni Carnevali anche stamattina ha contattato Enzo Raiola , agente d i Andrea Pinamonti, per rassicurarlo sulla volontà di portarlo al Mapei Stadium. Fronte Inter c'è già l'intesa sui 18-20 milioni cash, da definire solo il valore della recompra che i nerazzurri fisserebbero a 30 milioni mentre i neroverdi preferirebbero 35. Dettagli.

Anche lato Pinamonti il Sassuolo ha ribadito la totale disponibilità ad accontentarlo: pronto per lui un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. Insomma, l'Atalanta resta sullo sfondo (contatti vivi con l'agente ma tra club non c'è intesa), per Pinagol in neroverde è tutto apparecchiato.