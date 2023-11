Domenica scorsa qualche minuto in campo nel finale contro il Frosinone per tornare ad assaporare il rettangolo di gioco in una partita vera. Stefano Sensi sta vivendo gli ultimi mesi da calciatore dell'Inter, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che non verrà rinnovato. Oggi il centrocampista di Urbino è solo il settimo nelle gerarchie nerazzurre della mediana e difficilmente questo status cambierà. Anzi, è possibile che in caso di richiesta da un altro club a gennaio la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe liberarlo con 6 mesi di anticipo, anche solo per risparmiare l'ingaggio residuo.

In tal senso, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, l'entourage del classe '95 avrebbe ricevuto tre sondaggi dalla Serie A. A bussare alla porta per chiedere informazioni sono stati il Genoa, il Monza e più timidamente il Cagliari. Per quanto concerne i brianzoli, sarebbe un ritorno di fiamma che per adesso non convince al 100%. In altre parole, se tra Sensi e l'allenatore Raffaele Palladino il feeling non è scattato, a sponsorizzare l'ex Sassuolo è Adriano Galliani che lo riporterebbe volentieri al Monza.

Ancora qualche settimana e si capirà se Sensi concluderà la stagione e il suo contratto con l'Inter o anticiperà i tempi di uscita andando a guadagnare minutaggio e fiducia altrove.

