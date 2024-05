Se per i risultati di squadra è stata una stagione indimenticabile, dal punto di vista personale Stefano Sensi non ricorderà con grandissimo piacere questo 2023/2024. Il centrocampista classe '95 lo scorso gennaio era praticamente un giocatore del Leicester, al punto da volare in Inghilterra nel corso delle ultime ore di mercato per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con le Foxes. Poi il mancato accordo tra le parti, oltre a qualche intoppo burocratico, hanno fatto saltare l'accordo all'ultimo secondo, 'costringendo' Sensi a rimanere a Milano fino al termine naturale del contratto.

E ora? In questo momento il treno della Premier League sembra passato, Enzo Maresca, manager del Leicester, lo avrebbe voluto lo scorso gennaio ma in vista dell'estate con un maggiore budget di mercato a disposizione sembra intenzionato a puntare su altri profili. Chiaramente è ancora presto per firmare nuovi contratti, il tempo c'è e il giocatore non sarà svincolato prima del 30 giugno. Ad oggi si è mosso qualcosa dalla MLS statunitense, che vorrebbe dire per lui e la sua famiglia un radicale cambio di vita. Non si esclude comunque che possa arrivare nelle prossime settimane qualche sondaggio dall'Europa anche se i tempi non sono ancora maturi. Sensi e il suo entourage comunque non hanno fretta e aspetteranno le prossime chiamate per decidere come muoversi. Oggi si può continuare a festeggiare lo Scudetto della seconda stella.