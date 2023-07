Fine settimana di riflessione in casa Udinese per Lazar Samardzic. L'affare che porterà il centrocampista nazionale serbo all'Inter è ben instradato e secondo i nuovi aggiornamenti rilevati da FcInterNews.it, tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare la chiusura, anche perché il giocatore già giovedì vorrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra. Non intende aspettare molto Giovanni Fabbian, la contropartita designata per sistemare l'operazione: il ragazzo padovano ha fretta di trovare una nuova squadra e avendo anche altre opzioni (Frosinone in pole position, ma anche il Genoa e il Lecce che gli riserverebbero subito un ruolo da titolare) vuole che Inter e Udinese trovino in fretta un accordo, possibilmente entro mercoledì, al rientro dalla tournée nipponica. L'Inter intende mandare il ragazzo a Udine valutandolo 10 milioni e fissando a 15 l'opzione di riacquisto, mentre l'Udinese punta a concedere la recompra ai nerazzurri solo a partire dal 2025 per 20 milioni.

