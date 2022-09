Senza alcuna ombra di dubbio, la strategia dell'Inter riguardo Andrea Pelamatti è stata finora quella giusta. Il terzino sinistro classe 2004 è stato infatti protagonista della prima vittoria stagionale della Under 19 di Cristian Chivu, il 3-0 a Plzen contro il Viktoria in Youth League, grazie a una doppietta nel giro di pochi minuti. Non male per uno che solitamente non frequenta l'area di rigore ma corre sulla corsia mancina e cerca l'assist per i compagni.