Adesso l'ottimismo è tangibile. Quella che fino a ieri era una trattativa accompagnata solo da speranza stasera è decisamente più concreta e si intravede all'orizzonte il traguardo. Benjamin Pavard, rimasto in panchina tutta la partita contro il Werder Brema, è sempre più nerazzurro. Inter e Bayern Monaco stanno trattando senza soluzione di continuità ma ancora c'è distanza tra domanda e offerta.

Nello specifico, come risulta a FcInterNews.it, a fronte di una richiesta da 32 milioni più 3 di bonus, da Viale della Liberazione hanno proposto 25 milioni più 5 di bonus. Ergo, appena 5 milioni di distanza, non certo incolmabile con un altro passo l'una verso l'altra. Domani potrebbe essere la giornata decisiva, perché mai come oggi i due club sono vicini nelle rispettive valutazioni del difensore francese.