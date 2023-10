La stagione è appena iniziata ma in casa nerazzurra già si pensa alla prossima, perché è già arrivato quel periodo in cui si provano a bloccare i futuri parametri zero, anticipando concorrenze spesso agguerrite. Anche per questo la dirigenza sta valutando il profilo del centrocampista ceco Tomas Soucek, in forza al West Ham e con possibilità di essere libero dal 1° luglio 2024. Soucek, tra l'altro, proposto al club nerazzurro da intermediari.

Il profilo interessa, ma al momento non è una priorità. Il reparto con più urgenza di forze fresche, anche in vista della scadenza del contratto annuale di Alexis Sanchez, è l'attacco. In tal senso l'interesse per Mehdi Taremi è reale, come lo era nella scorsa finestra di mercato prima che il Porto facesse muro con una richiesta esagerata. L'iraniano ha fatto intendere che non rinnoverà con i Dragoes, ma l'Inter vuole essere sicura che queste siano le sue reali volontà. Il principale ostacolo potrebbero essere le commissioni chieste dagli agenti, perché un triennale da 3-3,5 milioni, con Decreto Crescita, sarebbe accettabile per un attaccante pronto come Taremi, che rappresenterebbe un valore aggiunto, a condizioni finanziarie favorevoli, per la squadra.

Tra i calciatori proposti figura anche Kelechi Iheanacho, punta 27enne del Leicester che andrà anche lui in scadenza nel 2024. Per il momento in Viale della Liberazione viene registrata la sua disponibilità, ma prima di arrivare a un verdetto bisognerà fare diverse valutazioni sulle caratteristiche del nigeriano.