Per quanto nel corso del summit di 5 ore presso la sede di Viale della Liberazione sia emersa la necessità di un nuovo sacrificio sul mercato, Simone Inzaghi nel complesso è stato rassicurato sull'intenzione della dirigenza di mantenere la squadra competitiva. Anche in virtù della soddisfazione per la stagione appena conclusa, che ha portato in dote due coppe e un secondo posto in campionato a ridosso del primo, nonché gli ottavi di Champions League in cui l'Inter ha fatto bella figura contro il Liverpool finalista del torneo. Soddisfazione che porterà al rinnovo fino al 2024 (con opzione fino al 2025) del tecnico piacentino, con stipendio portato a 5,3 milioni più bonus. Insomma, tra allenatore e società c'è assoluta identità di vedute.

L'attivo di 60 milioni e il taglio del 15% degli stipendi rimangono la base della strategia sul mercato dell'Inter. Ad oggi non c'è un giocatore in uscita, ma i nomi dei calciatori in grado di garantire una cifra molto alta sono arcinoti. E molto, se non tutto dipenderà da quali offerte arriveranno. Perciò i vari Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Nicolò Barella e Lautaro Martinez manterranno l'asterisco per le prossime settimane, anche se qualcuno è meno cedibile di altri. Poi, chiaramente, se la dirigenza riuscisse a cedere tutti i giocatori fuori dal progetto, potrebbe anche evitare un addio doloroso, ma questo è un percorso particolarmente difficile storicamente parlando.