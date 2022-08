In questo momento la rosa dell'Inter necessita solo di un centrale difensivo che prenda il posto di Andrea Ranocchia. Finora la dirigenza ha preso tempo in attesa di eventuali opportunità, consapevole che il budget rimane fermo a zero, quindi si tratterebbe inevitabilmente di un'operazione low cost.

La scorsa settimana ai nerazzurri è stato proposto lo svincolato Jason Denayer, ventisettenne belga ex Lione. Un profilo potenzialmente interessante ma che in viale della Liberazione giudicano costoso. Il difensore infatti chiede tre milioni netti per quattro anni e a questo va aggiunta la commissione agli agenti.