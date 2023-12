Che la dirigenza dell'Inter sia particolarmente sensibile alle occasioni a parametro zero e sappia coglierle al volo non è un mistero, lo testimoniano le numerose operazioni realizzate nelle ultime stagioni. Gli operatori di mercato ne sono consapevoli e sanno che offrendo un calciatore in scadenza di contratto ai nerazzurri verrebbero ascoltati con interesse, anche se poi è ovvia una netta scrematura dei candidati in base alle necessità del club e dello staff tecnico. In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, nelle scorse settimane è stato proposto all'Inter Luca Caldirola, classe '91, che a giugno 2024 si potrebbe liberare a zero dal Monza. Giocatore esperto e ancora affidabile, ha il vantaggio di essere cresciuto nell'Inter e di poter essere prezioso per le liste UEFA.

In Viale della Liberazione però, al momento, non si sente il bisogno di un nuovo innesto in difesa anche perché la dirigenza sta provando a chiudere per Tiago Djalò del Lille, sempre a parametro zero. Un ingaggio che, se portato a termine, potrebbe permettere a Yann Bisseck di fare un'esperienza in prestito altrove per tornare con maggiore consapevolezza. Questa, ad oggi, la strategia dell'Inter per il reparto arretrato della prossima stagione, che non prevede il ritorno di Caldirola. Il quale, comunque, avrebbe buone chance di rinnovare con il Monza dove sta facendo bene ed è apprezzato.

