Una delle priorità della dirigenza nerazzurra oggi è il rinnovo dei contratti in scadenza, a partire da quello di Milan Skriniar. In difesa ben tre calciatori vanno verso la scadenza del legame con il club e tra questi figura anche Danilo D'Ambrosio, ormai un veterano dell'Inter. Il jolly difensivo, 34enne, rimarrebbe volentieri a Milano così come ha deciso di fare la scorsa stagione quando ha prolungato il contatto per un altro anno. Una scelta di vita, considerando anche il taglio dello stipendio. E in primavera quando dirigenza e giocatore si aggiorneranno la situazione potrebbe ripetersi.

Anche Simone Inzaghi e la società sono infatti soddisfatti dell'apporto di D'Ambrosio alla causa, non solo quando chiamato in causa in campo ma soprattutto nello spogliatoio. Per questo non sarebbe un problema concedersi un'altra stagione insieme, anche solo per il fatto che l'ex Torino cura meticolosamente la sua condizione fisica e non sente il peso dell'età.