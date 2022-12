Tutto il mondo, grazie alle sue prestazioni in Qatar, si è accorto delle qualità e della bravura di Joško Gvardiol , statuario difensore del RB Lipsia e della Nazionale croata. Il centrale 20enne adesso è sulla bocca di ogni esperto di mercato, mentre pochi mesi fa il suo nome si trovava concretamente sul taccuino dell'Inter. Secondo quanto appurato da FcInterNews infatti nella finestra estiva dello mercato, quando Piero Ausilio e Dario Baccin monitoravano il panorama internazionale alla ricerca dell’eventuale sostituto di Alessandro Bastoni (pressato fortemente dal Tottenham ma poi deciso a rimanere a Milano), avevano individuato nel classe 2002 di Zagabria il profilo perfetto per la difesa di Simone Inzaghi .

La doccia fredda, per il club milanese, arrivò però quando si provò a capire quanto fosse la valutazione del giocatore secondo il club tedesco. Gvardiol non sarebbe stato ceduto per meno di 60 milioni di euro. Consequenziale quindi che non potesse più restare, per motivi economici, nei radar interisti, a prescindere dalla decisione di Bastoni di rimanere in nerazzurro.