Inter o Premier League. Il futuro di Alessandro Bastoni sarà certamente in un club di caratura mondiale, anche se ad oggi non si può dire con certezza dove giocherà il 23enne di Casalmaggiore. Partiamo da una certezza: Basto vorrebbe rimanere nerazzurro e diventare una bandiera della squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Il problema però nel calcio odierno è che la volontà del singolo può cozzare con quella della società che detiene il cartellino del suo calciatore. Non è che l’Inter voglia privarsi da un giorno all’altro di una colonna della sua difesa, anzi. Ma al momento il campioncino ex Atalanta rischia seriamente di essere immolato sull’altare del bilancio. Antonio Conte è pazzo di lui. Lo è sempre stato, sin da quando relegò in panchina l’affermato Diego Godin e puntò su un ragazzino proveniente dal Parma, unico per caratteristiche nella sua rosa. In Premier League pure Pep Guardiola apprezza le caratteristiche del calciatore e attenzione anche al PSG, che in parte deve rifondare soprattutto la difesa e una volta messo a posto tutto l’organigramma potrà eventualmente provare ad affondare il colpo.