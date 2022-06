Nessuna voglia di lasciare l'Inter. Alessandro Bastoni viene indicato da molti come il più probabile sacrificio di questa sessione di mercato in casa nerazzurra, ma a oggi non c'è alcuna certezza. Anzi, da quanto risulta alla nostra redazione, il difensore di Casalmaggiore non intende assolutamente dire addio al nerazzurro questa estate. E SImone Inzaghi è d'accordo con lui: il tecnico piacentino si è già detto estremamente contrario all'eventuale addio del suo numero 95.