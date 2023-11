Che l'Inter abbia intenzione di rinnovare il contratto di Nicolò Barella è un dato di fatto, ma che come ipotizzato nelle ultime ore le parti siano vicine a concludere è una forzatura. Per il momento sul fronte rinnovi il prossimo a firmare sarà Federico Dimarco, con il quale il discorso è decisamente più avanzato. Poi, con il nuovo anno, sarà la volta di Lautaro Martinez e lo stesso Barella, due giocatori che la società nerazzurra ritiene fondamentali per il progetto e simboli della squadra, da blindare prima possibile.

Con Alessandro Beltrami, agente di Barella, non c'è stato ancora un incontro per porre le basi del prolungamento del contratto attuale, in scadenza nel 2026. Le parti devono ancora parlarne ma entrambe sono intenzionate a proseguire insieme questo percorso. Sul fronte ingaggio, rispetto ai 6 milioni a stagione emersi, servirà invece un sforzo in più visto che il giocatore già guadagna questa cifra dopo l'ultimo rinnovo. Ma anche in questo aspetto non sono previsti ostacoli fino al traguardo, anche perché Barella non pensa minimamente a cambiare squadra, nonostante l'interesse manifestato dal Chelsea e dal Manchester City in tempi non sospetti.

Se poi fosse l'Inter a mettere il numero 23 sul mercato allora un'offerta importante da 80-90 milioni di euro arriverebbe dalla Premier League, ma ad oggi Barella non è in vendita e il club anzi vuole blindarlo fino al 2028.

