Aumenta la lista dei club interessati all'esterno sinisstro del Monza, Carlos Augusto. Nelle ultime settimane infatti numerosi osservatori di società italiane ed estere si sono presentati all'U-Power Stadium per visionare dal vivo il classe '99 di Campinas, che anche in Serie A ha confermato le qualità interessanti mostrate la scorsa stagione in Serie B. Non a caso, è stato proprio lui a sbloccare lo 0-0 ieri, nella partita che il Monza ha vinto 3-0 contro la Salernitana.

Anche l'Inter ha il nome di Augusto sul proprio taccuino da diverso tempo, lo fa seguire dai propri scout sin dalla scorsa stagione e lo considera un potenziale rinforzo per la corsia mancina, soprattutto se Robin Gosens lasciasse Milano. Non sarebbe comunque un'operazione per gennaio, piuttosto per la prossima estate visto che il club brianzolo non ha intenzione di privarsene a metà stagione.