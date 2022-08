Manuel Akanji è una pista ormai tramontata per questa finestra di mercato dell'Inter. Nonostante il difensore svizzero sia ai margini della rosa del Borussia Dortmund, per il suo rifiuto a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, il suo club non ha mai abbassato le proprie richieste sotto i 15 milioni, cifra ritenuta inarrivabile dalla dirigenza nerazzurra che non vuole mettere mano al tesoretto raccolto dalle cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei . Ecco perché, con la conferma di Milan Skriniar , non si è reso necessario un investimento su un nuovo centrale, quanto piuttosto l'arrivo di un difensore di completamento, a bassissimo costo e in prestito ( Francesco Acerbi il grande favorito). Niente Milano dunque per Akanji, che sperava in un trasferimento immediato.

Treno ormai partito dunque? No, semplicemente il 27enne nazionale rossocrociato dovrà aspettare il prossimo. Se entro il 1° settembre il BVB non troverà un accordo con un altro club per cederlo, l'Inter tornerà a bussare alla sua porta per capire se la sua volontà è rimasta inalterata. Così come fatto con André Onana, in assenza di accordi con altre società già in autunno i nerazzurri cercheranno di bloccare Akanji per la prossima stagione, da parametro zero, per poi contrattualizzarlo quando le regole FIFA lo permetteranno. Dopotutto, in questo momento nel reparto dell'Inter figurano tre giocatori in scadenza nel 2023, senza contare quello che arriverà in prestito e potrebbe non rimanere al termine della stagione. Ovviamente, per quanto riguarda Skriniar il rinnovo è ampiamente in agenda, mentre anche per quello di Stefan de Vrij se ne parlerà dopo la fine del mercato. C'è poi Danilo D'Ambrosio, che viaggia verso i 34 anni. Per questa ragione bloccare a parametro zero Akanji sarebbe un colpo significativo anche in ottica finanziaria. I tempi non sono ancora maturi, a fare la differenza sarà naturalmente la volontà del calciatore.