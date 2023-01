Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere della Sera tocca ancora il tasto Milan Skriniar, alle prese con un rinnovo di contratto che continua a restare in bilico. "Coccolato dai tifosi, aspettato dalla società, lo slovacco dovrà presto decidere: accettare la proposta di rinnovo, 6 milioni di euro più bonus a stagione, o tentare una nuova avventura, magari al Psg che da tempo lo stuzzica - si legge -. L’incontro (si spera) decisivo tra l’Inter e il centrale è previsto per la prossima settimana, al rientro da Riad. Basta tergiversare, bisogna prendere una posizione: questa, in sintesi, la richiesta che l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio faranno al giocatore".