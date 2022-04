Il Corriere della Sera guarda oltre la lotta per lo scudetto e si concentra già su quella per il mercato. "L’Inter del futuro dovrebbe ripartire da Paulo Dybala - è la certezza del quotidiano - L’argentino è da sempre il preferito dell’a.d. Marotta e la rottura con la Juve non fa altro che spingerlo ancor di più sulla sponda nerazzurra. Il mercato dell’Inter non sarà semplice, il club è deciso a perseguire l’equilibrio finanziario. Dybala è il profilo perfetto. Ancora abbastanza giovane (28 anni), di grande talento, e soprattutto a parametro zero. Contatti ce ne sono da tempo. L’operazione si può finanziare liberandosi di due stipendi gravosi, Sanchez e Vidal, che al lordo pesano per più di 20 milioni. Hanno un altro anno di contratto, ma l’Inter può rescindere versando una buonuscita di 3 milioni ciascuno. I soldi per Dybala, 7,5 milioni netti a stagione, si trovano. Dubbi tecnici non ce ne sono, semmai spaventa l’affidabilità fisica del giocatore, bersagliato dagli infortuni nelle ultime stagioni".