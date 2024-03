Lo ha fatto Luciano Spalletti lo scorso anno con il Napoli: vincere e poi andarsene. Simone Inzaghi, però, non sembra orientato verso la stessa via nel caso in cui dovesse conquistare lo scudetto della seconda stella.

Questo perché, scrive oggi il Corriere della Sera, il contesto è diverso: il tecnico può dare continuità a un ciclo lungo ed entusiasmante. Già quest'anno, qualora dovesse superare il turno in Champions League. Chelsea e Manchester United sono in testa tra gli estimatori stranieri, ma l'Inter lavorerà per un rinnovo che potrebbe essere fino al 2027 con un rialzo rispetto all'ingaggio da 5,5 milioni di euro.

Marotta ha fatto capire di voler continuare con l'attuale tecnico, a cui spetterà la decisione per la sua parte.