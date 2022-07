Anche il Corriere della Sera conferma l'accelerata sulla tratta Parigi-Milano per quanto riguarda Milan Skriniar . "Siamo alle battute decisive sul fronte Skriniar: fra martedì e mercoledì Beppe Marotta darà il via libera alla cessione del 27enne slovacco. Convince l’offerta da 65 milioni del Psg".

Con i soldi dell'ex Samp in tasca, l'a.d. Sport nerazzurro andrà a bussare alla porta di Cairo per chiudere l'affare Gleison Bremer. "Poi, via all’operazione Bremer: 30 milioni più il prestito di Casadei l’offerta al Toro; affare che potrebbe sbloccarsi in una settimana", assicura il Corsera.