"Beppe Marotta, Alex Del Piero e un direttore dell’area tecnica scelto dall’attuale ad dell’Inter. E poi, più avanti - Allegri permettendo - Antonio Conte che, secondo gli intimi dell’allenatore del Tottenham, non vede l’ora di tornare a casa. Non sono idee sensazionali, non brillano certo per originalità, ma alla Juve che vuole e deve uscire anche sportivamente dalla tormenta è finito il tempo degli azzardi". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, svelando le strategie bianconere per il futuro, dalla dirigenza alla panchina. Dimenticando, però, il coinvolgimento della Juve nell'indagine portata avanti dalla Procura di Torino che potrebbe scaraventare la società che fu di Andrea Agnelli di nuovo in Serie B.