L'Inter continua a lavorare al piano per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, infatti, il bottino incassato per Brozovic (17,5 milioni arrivando a 20 con i bonus) verrà girato interamente per la trattativa Lukaku. "Ieri - si legge sul quotidiano - serrata dei dirigenti nerazzurri fino a tarda sera: per definire la strategia e far partire l’assalto, probabilmente in settimana. L’idea sarebbe quella di non andare oltre i 30 milioni (magari allestendo un prestito con obbligo condizionato a obiettivi redditizi). Possibile che gli inglesi provino a forzare fino a 35-40".

Sempre secondo il quotidiano il Chelsea potrebbe poi virare su Dusan Vlahovic come nuovo centravanti, sebbene ovviamente le due operazioni non siano collegate direttamente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!