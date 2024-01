Il Corriere dello Sport fa una rivelazione che conferma una sensazione netta: l'Inter, in queste tre settimane senza impegni infrasettimanali, ha fatto un "rabbocco" di preparazione, caricando nei primi giorni della settimana per poi rallentare a ridosso della partita. Insomma, quella percezione di squadra più imballata con Genoa e Verona ha una sua spiegazione. Ora in casa nerazzurra ci si aspetta il risultato di questo lavoro extra.

In tal senso, la prova di Monza ha dato una risposta convincente ai dubbi sollevati in precedenza, anche perché l'Inter di Inzaghi ha spesso sofferto le ripartenze a inizio anno. Il tecnico nerazzurro non è rimasto sorpreso: come spiega il Corsport, dopo i carichi, infatti, nell’ultima settimana c’è stato il lavoro di alleggerimento per recuperare brillantezza.

Il tempismo di questo rabbocco di preparazione pare perfetto. E Monza potrebbe essere stata solo il trampolino in vista della Supercoppa e non solo. L'Inter punta il mini torneo in Arabia e poi il rientro in Italia che offrirà Fiorentina, Juve e Roma in rapida sequenza. E allora Inzaghi potrebbe aver calcolato tutto.

