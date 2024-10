Nelle ultime ore anche Stefan de Vrij ha mandato messaggi d'amore all'Inter. Il difensore olandese andrà in scadenza il 30 giugno 2025 e quindi, a meno che non venga siglato presto un rinnovo che al momento non sembra essere nei piani del club, si trova agli ultimi mesi di carriera a Milano. "Fosse per me resterei ancora all'Inter" ha detto ieri l'ex Lazio a SportMediaset, ma secondo il Corriere dello Sport "difficilmente sarà accontentato".

Il quotidiano romano spiega la strategia nerazzurra per la difesa della prossima stagione e l'intenzione di voltare pagina con una mezza rivoluzione: a salutare dovrebbero essere gli esperti Francesco Acerbi e appunto De Vrij, con il reparto ringiovanito da altri centrali. Il preferito della dirigenza di Viale della Liberazione è Jaka Bijol: il difensore dell'Udinese è seguito da tempo e in estate l'Inter "potrebbe sferrare l’attacco decisivo per portarlo a casa", assicura il Corsport. Il costo del classe 1999 si è di circa 15 milioni di euro.

