Bento è la priorità del prossimo mercato nerazzurro. Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, l'Inter ha messo il portiere brasiliano come primo obiettivo per l'estate, anche davanti al difensore e alla punta.

Bento fu vicino al nerazzurro anche un anno fa, quando Onana lasciò Milano: l'Athletico Paranaense tenne duro, promettendo però all'estremo difensore verdeoro di lasciargli scegliere la destinazione un anno dopo. E adesso ci siamo.

Cos'è cambiato? Rispetto a 12 mesi fa, Bento non è più un prospetto, ma una certezza, tant'è vero che si è affermato anche nella Nazionale brasiliana. Ma è rimasta immutata la sua preferenza per l'Inter, punto notevole a favore di Marotta e Ausilio. A dispetto di una clausola da 60 milioni, poi, l'Inter è convinta di poterlo portare in Italia per circa 20. La concorrenza c'è, i tempi saranno decisivi: tutto sarà più chiaro dopo il summit mercato previsto a fine maggio, quando anche il futuro societario sarà chiarito.

