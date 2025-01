L'Inter è infernale. Un rullo compressore. Alta intensità e qualità in tutti i metri del campo. I nerazzurri spazzano via il Lecce al via del Mare e tengono il passo del Napoli. Prestazione sontuosa di tutti gli effettivi, con menzione d’onore alla ThuLa. La coppia perfetta.

Lautaro e Thuram. Due giocatori fenomenali che insieme diventano ancora più forti. Un po’ come la fusione tra Goku e Vegeta in Dragon Ball. Troppa qualità per i difensori del Lecce. A turno si staccano dalla linea salentina e vengono a cucire il gioco sulla tre quarti, lasciando spazio all’inserimento di Dumfries o Frattesi. Soprattutto il capitano crea grossissimi problemi in quella posizione ibrida da trequartista defilato a destra. Da lì nascono tantissime azioni offensive grazie anche all’apporto di polmoni e fioretto di Frattesi, che corre box to box con grande intensità ma ha anche qualità con la palla tra i piedi. Thuram invece agisce più sulla sinistra e anche lui come il suo compagno di reparto spesso viene incontro. Ma al contrario di Lautaro, attacca anche di più la profondità centralmente.

Il Lecce prova a tenere la linea alta per mettere i nerazzurri che si lanciano negli spazi in fuorigioco. Pierotti e Krstovic, migliori del Lecce, si danno da fare in attacco provando a puntare la linea soprattutto da destra. Ma lì non si passa grazie a un autoritario Bastoni ben aiutato da Carlos. Il 95 non solo ferma con stile ogni possibile ripartenza, ma da il la alle azioni offensive interiste con passaggi filtranti precisi per Mkhitaryan o Thuram, che agiscono sulla stessa linea. A centrocampo Zielinski da play funge da buon filtro. Ma non è la partita dei palloni smistati a centrocampo. Perché l’Inter riesce sempre a saltare la pressione e il filtro e andare direttamente sugli attaccanti. Il gioco quindi si sviluppa sempre sulla trequarti. E Frattesi si riesce sempre ad alzare coi tempi giusti ed andate a giocare il quella zona. Così Mkhitaryan e Zielinski possono stare più bassi, a protezione della difesa. Anche a destra Dumfries è devastante. Raddoppiato costantemente da Pierret e Dorgu, riesce comunque spesso a vincere il duello fisico e di velocità con quest’ultimo, stressando non poco la linea del Lecce. Alla fine il risultato è rotondo. Ma per quello che si è visto, poteva esserlo ancor di più.

Riccardo Despali