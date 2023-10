Robin Gosens, nel corso dell'intervista a RND, ha parlato anche dell'esperienza coi nerazzurri: "All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo una riserva in vista degli Europei. Ho deciso consapevolmente la Bundesliga in combinazione con la Champions League. La visibilità è diversa rispetto all’estero. All'estero per fare notizia dovevo strabiliare o giocare malissimo, non c'era una via di mezzo. In Germania i miei risultati ora vengono percepiti e valutati in modo diverso", ha affermato con parecchia convinzione.

Gosens ha anche parlato del rapporto con le sue scelte, che spesso l'hanno turbato: "Il sogno della mia vita sembrava molto vicino e alla fine è esploso. Ero incredibilmente deluso e avevo la sensazione di aver fallito", in conclusione.