Intervistato da Sky Sport nel ritiro del Genoa, in quel di Moena, Alberto Gilardino non è sorpreso di avere ancora a con sé, a questo punto della preparazione, Albert Gudmundsson, nonostante i numerosi interessamenti arrivati per lui soprattutto da Inter, Juve e Premier League: "Se me lo aspettavo qui? Io sì, perché la società era stata chiara con me: a oggi è un nostro giocatore, l'ho detto anche l'altra sera durante la presentazione - le parole del tecnico del Grifone -. Si allena, è un grande professionista, gli ho parlato e mi ha detto che è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto. Crediamo in lui come abbiamo fatto nella scorsa stagione. Avere giocatori di qualità, che fanno la differenza, diventa indispensabile. Poi ci sono le scelte societarie, però, per quanto mi riguarda, lui e Retegui sono del Genoa".

In seguito, Gilardino ha parlato così della sostituzione del portiere dopo che Josep Martinez è approdato all'Inter: "Ho avuto la fortuna di trovare in rosa Semper e Martinez, due portieri importanti, poi è stata la mia scelta dare la continuità al secondo e dà lì abbiamo costruito il gioco che hanno visto tutto. Non sarà semplice sostituire Josep, lo sappiamo".

Infine, il tecnico rossoblu si esprime così sul futuro di Vásquez, altro giocatore finito nel mirino dell'Inter: "Se lui e e Frendrup restano? Dovete chiedere alla società, il desiderio è che rimangano qua con noi un'altra stagione".

