Il Barcellona stabilisce un ultimatum per la trattativa con l'Inter: il futuro di Lautaro Martinez deve essere chiaro entro e non oltre 10 giorni, indicativamente per metà maggio. L'offerta è sul tavolo: 80 milioni con pagamento pluriennale più contropartita tecnica da scegliere tra Semedo, Junior Firpo e Todibo. Questo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. E l'Inter? Marotta e Ausilio non arretrano di un centimetro: o il cash sale a 90 milioni o non se ne fa nulla. E, stando alle informazioni della rosea, lo scenario più verosimile a oggi è proprio quello della permanenza di Lautaro a Milano. Nel club c'è la convinzione che la prossima stagione l'argentino potrà crescere ancora di più, aumentando di conseguenza anche il valore economico del proprio cartellino.

Una vicenda, quella del Toro, che si intreccia con quella del connazionale Mauro Icardi. Il Psg ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il riscatto da 70 milioni e Leonardo, come racconta la Gazzetta, ha già sondato il terreno sia con l'ex capitano nerazzurro che con la dirigenza interista. "I segnali appaiono positivi, ma non c’è ancora alcuna certezza sul felice esito dei pour parler", si legge.

In totale, ballano 150-160 milioni. Non pochissimi.