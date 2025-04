Non poteva esserci dedica migliore a Valentino Rossi, protagonista indiretto della serata con la griffe sulla maglia indossata questa sera a San Siro: l'Inter fa la partita che serve e regola il Cagliari con un secco 3-1, certificando il proprio primato col Napoli che dovrà rispondere forzatamente lunedì contro l'Empoli e arriva al meglio alla gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Inter che scatta meglio dai blocchi, firma due gol in ventisei minuti con Marko Arnautovic e Lautaro Martinez suggellando un ottimo primo tempo, poi inizia la ripresa come peggio non potrebbe incassando il gol di Roberto Piccoli che fa emergere lontani spettri. La paura, però, dura solo sette minuti con Yann Bisseck che trova la rete del 3-1 con la quale la squadra di Inzaghi chiude i conti e si avvicina a grandi passi al ritorno europeo.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 3-1

MARCATORI: 13' Arnautovic (I), 26' Lautaro Martinez (I), 48' Piccoli (C), 55' Bisseck (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski (67' 95 Bastoni), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco (59' 36 Darmian); 10 Lautaro Martinez (67' 11 Correa) 8 Arnautovic (59' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI: 25 Caprile; 28 Zappa (72' 33 Obert), 26 Mina, 24 Palomino; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou (62' 18 Marin), 14 Deiola (72' 70 Gaetano), 3 Augello; 9 Coman (62' 77 Luvumbo); 91 Piccoli.

In panchina: 1 Ciocci, 71 Sherri, 6 Luperto, 10 Viola, 16 Prati, 21 Jankto, 30 Pavoletti, 80 Mutandwa, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Berti - Cecconi. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Paterna.

Note

Spettatori: 71.799

Ammoniti: Deiola (C)

Corner: 4-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

INTER-CAGLIARI 3-1 (13' Arnautovic (I), 26' Lautaro Martinez (I), 48' Piccoli (C), 55' Bisseck (I))

LIVE MATCH

94' - FISCHIA DI BELLO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER BATTE IL CAGLIARI 3-1 E CONSOLIDA IL PROPRIO PRIMATO IN CLASSIFICA!!

93' - Partita che non ha più nulla da dire, Inter che congela il pallone.

91' - Iniziano i quattro minuti di recupero.

89' - Mina ruba il pallone e parte in avanti, grandissimo ripiegamento di Thuram.

88' - Bravissimo Bastoni a controllare la sfuriata di Luvumbo, accompagnando il pallone fuori.

87' - Inzaghi applaude Carlos Augusto, autore di una bella chiusura difensiva.

84' - Adopo ferma la ripartenza di Thuram, Di Bello forse gli risparmia il giallo. Dentro Asllani per Calhanoglu.

81' - Ancora Bisseck svetta in area da corner, stavolta il tedesco manda alto di poco. Finisce la partita di Piccoli, dentro Pavoletti.

79' - Luvumbo sta facendo ammattire gli esterni nerazzurri, altro corner guadagnato dall'angolano.

78' - De Vrij fa un gol salvandone uno! Tiro di Piccoli a botta sicura, l'olandese di testa devia in corner.

77' - Inter che fa un po' di confusione e regala rimessa al Cagliari.

75' - Lancio lungo per Luvumbo, De Vrij arriva e ci mette una pezza aiutando Bisseck.

72' - Nel Cagliari dentro Obert per Zappa e Gaetano per Deiola.

71' - Piccoli riceve un pallone in area nerazzurra ma la controlla col braccio, Di Bello fischia.

69' - Primo ammonito del match è Deiola, che colpisce sul volto Correa.

68' - Zortea prova la conclusione, Sommer guarda la palla finire fuori.

67' - Finisce la partita di Zalewski e di Lautaro, in campo Bastoni e Thuram.

66' - Zalewski viene portato fuori dal campo, pronto a entrare Bastoni. A bordocampo anche Thuram.

65' - Problemi per Zalewski, che è a terra. Noie al polpaccio per lui.

64' - Tentativo di uno-due Piccoli-Marin in area nerazzurra, il romeno non controlla il pallone che termina sul fondo.

63' - Prova a sfondare Lautaro, arginato però dalla difesa del Cagliari.

62' - Prima doppia sostituzione anche per il Cagliari con Marin che prende il posto di Makoumbou e Luvumbo che rileva Coman.

59' - Primi cambi per Inzaghi: fuori Arnautovic e Dimarco, dentro Correa e Darmian.

58' - Zortea si inventa un cross che diventa un tiro al veleno, alzato da Sommer in calcio d'angolo.

IL GOL DI BISSECK: Stacco perfetto del tedesco su corner, colpo di testa calibrato al centimetro e nulla da fare per Caprile.

56' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERR!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCKKKKKKKK!!!

55' - Dimarco! Colpo a sorpresa dell'esterno nerazzurro che con un'esternata prova a infilare la palla nel pertugio alla destra di Caprile che salva in corner.

52' - Ci prova Mina dalla distanza, Sommer è attento e blocca.

50' - Calhanoglu lancia Zalewski che prova il cross, traiettoria facile per Caprile che para a terra.

48' - Piccoli! Il Cagliari la riapre! Cross dalla sinistra di Augello per l'attaccante rossoblu che indisturbato salta, schiaccia la palla e la infila alle spalle di Sommer che resta immobile.

47' - Subito tentativo sulla destra per il Cagliari, Carlos Augusto viene saltato ma Calhanoglu rimedia.

------

19.04 - Primo pallone della ripresa per il Cagliari: PARTITI! Quasi 72mila gli spettatori a San Siro.

19.03 - Le due squadre guadagnano il campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Nel giorno della maglia dedicata a Valentino Rossi, l'Inter scatta meglio dalla griglia e tiene il controllo della partita per tutto il primo tempo, rischiando solo in un'occasione dove però Yann Sommer è attento sulla conclusione di Roberto Piccoli. Serata di ispirazione per Marko Arnautovic, che firma il gol del vantaggio con un inserimento di pura forza poi serve a Lautaro Martinez la palla per il 2-0.

------

45' + 2' - E arriva il duplice fischio di Di Bello che decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Cagliari, le firme sono di Arnautovic e Lautaro.

45' + 2' - Lancio di Barella che prova a premiare l'inserimento di Frattesi, pallone però troppo lungo.

45' + 1' - Due di recupero. Assist di Arnautovic per De Vrij che prova il tiro, mura la difesa.

45' - Primo tentativo dalla bandierina anche per l'Inter.

43' - Altro lampo di Arnautovic che innesca un'azione conclusa da Lautaro con una rovesciata che termina fuori.

42' - Lautaro salta Palomino ma il tentativo di autolancio è troppo profondo, Caprile controlla.

42' - Gioco continuo di triangolazioni per l'Inter.

39' - Lautaro prova a partire in transizione, ma inciampa e si rialza zoppicando.

37' - Contatto Deiola-Lautaro, la cosa sembra veniale ma per Di Bello è fallo del capitano rossoblu.

36' - Lautaro prova un tiro cross che non è buono per Arnautovic e non inquadra la porta.

34' - Rientro di Barella e chiusura in scivolata per il primo corner del Cagliari.

34' - Arnautovic impreca, Calhanoglu non riesce a servirgli un pallone nel giusto modo e l'azione sfuma.

32' - Mina a terra, colpito da Lautaro. L'attaccante nerazzurro sghignazza, probabilmente accusa il difensore di fare una sceneggiata...

32' - Arnautovic prova l'ennesimo numero, serata portentosa dell'austriaco. Poi Lautaro protesta per un fallo di mano non sanzionato da Di Bello.

IL GOL DI LAUTARO MARTINEZ: Arnautovic sta vivendo una giornata di grande ispirazione, dopo il gol inventa un assist di pregio che manda Lautaro a tu per tu con Caprile. Il Toro non se lo fa dire due volte, palla morbida e estremo rossoblu battuto.

26' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

25' - Clamorosa parata di Sommer. Zappa strappa la palla a Barella e inventa un lancio perfetto per Piccoli che si ritrova lanciato in campo aperto. La conclusione a botta sicura dell'ex Atalanta è però intercettata dal portiere elvetico.

23' - De Vrij e Piccoli si allacciano in area nerazzurra, deve intervenire l'assistente per segnalare il fallo a Di Bello.

22' - Calhanoglu ruba palla e lancia per Lautaro, che però impatta malissimo col pallone.

20' - Frattesi a terra dopo una gomitata subita da Piccoli, gioco fermo.

19' - Palla fuori misura di Dimarco per Barella che finisce fuori, Barella approva comunque la scelta del compagno.

18' - Altra azione sulla sinistra orchestrata da Barella e Carlos Augusto che guadagna una rimessa laterale.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Azione corale di gran pregio dell'Inter, conclusa alla grande dall'inserimento di Arnautovic che approfitta del filtrante e di potenza manda la palla sotto la traversa.

13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIICCCCCCCCCCC!!!

11' - Palla rubata a De Vrij e contropiede del Cagliari, Bisseck salta e di testa toglie le castagne dal fuoco.

10' - Qualche problema per Mina, che deve ricorrere all'aiuto dei medici. Fischi di San Siro perché il colombiano resta in campo per qualche istante di troppo.

9' - Carlos Augusto prova la conclusione al volo dopo calcio di punizione, ma cicca clamorosamente la palla.

8' - Occasione per Lautaro! Lanciato da Dimarco, il Toro taglia bene in area ma davanti a Caprile calcia sull'esterno della rete.

5' - Ora è il Cagliari a gestire palla, Dimarco riesce ad evitare un corner sul lancio di Zortea.

3' - Lautaro resiste alla carica di un avversario, poi viene atterrato da Zortea.

2' - Arnautovic toglie a Zalewski un pallone goloso, lanciato da Dimarco sulla sinistra. Altra giocata sontuosa di Barella.

1' - Subito Barella a strappare applausi prima con un gran recupero poi con un sombrero a ubriacare un avversario.

-----

18.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.58 - Lautaro e Deiola davanti a Di Bello per il sorteggio.

17.55 - Squadre che guadagnano il centro del campo per il rituale prepartita. Curva Nord che torna a esporre per qualche secondo uno striscione in balaustra: "Noi abbiamo l'Inter nel cuore".

17.46 - Riscaldamento concluso, fra poco si comincia.

-----

