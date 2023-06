"Per una questione di step io non mi sento pronto per andare all'estero: preferirei rimanere in Italia. L'ho detto anche al direttore (Giovanni Carnevali, ndr), è questa la mia volontà". Parole e musica di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale accostato con insistenza all'Inter nelle ultime ore di mercato. Una conferma, quella del classe '99 a Sky Sport dopo il match di Nations League, che sembra spalancare ancora di più le porte ad un possibile trasferimento a Milano.

Sul gol annullato per fuorigioco e le altre occasioni sbagliate:

"Bisogna far gol, dovevo essere un pizzico più attento per non andare in fuorigioco. Sulla seconda e la terza occasione potevo far meglio, però ci sarà tempo per migliorare".

Siete pronti voi giovani, come te, Barella e Tonali, a prendere l'Italia in mano?

"Quello deve essere un piacere e uno stimolo. È normale che ci voglia un pochino, perché se mi devo confrontare con Rodri che ha fatto 100 partite in Nazionale e in Champions League un po' di tempo ci vuole. Serve un po' di pazienza. Ma basta poco, ci siamo".

