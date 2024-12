Ora che le condizioni di Edoardo Bove invitano all'ottimismo e che l'allarme sembra definitivamente rientrato, è possibile tornare al calcio giocato e a quanto avvenuto al Franchi poco prima della grande paura. Esattamente al minuto 14, quando su lancio di Denzel Dumfries per Lautaro Martinez è arrivata la rete dell'Inter firmata dal capitano nerazzurro. Rete che però è stata inizialmente annullata, quando l'assistente Costanzo (in evidente ritardo, esattamente mentre Martinez sta segnando il gol del vantaggio) alza la bandierina e indica che il pallone era uscito prima che l'olandese lo calciasse.

Nel pieno del previsto check del VAR, ecco che si consuma il dramma Bove che mette tutto in secondo piano, fino alla sospensione della partita. A bocce ferme, molti tifosi hanno mantenuto il dubbio sul fatto che la rete di Lautaro, dopo il controllo dalla sede di Lissone, potesse essere convalidata e quindi far ripartire la gara, quando verrà recuperata, sullo 0-1. Ma al di là di quello che emergerà dal referto, l'immagine più chiara disponibile girata in rete ha chiarito come la sfera fosse uscita nella sua interezza, anticipando quello che sarebbe stata la segnalazione del VAR. Ergo, si ripartirà dal 17' minuto sullo 0-0.

