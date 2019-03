L'Inter fa sul serio per Elseid Hysaj. Il laterale destro classe 1994 del Napoli piace molto per il dopo Sime Vrsaljko e Cedric Soares. Un gradimento reciproco espresso già in due summit con l'entourage del giocatore, in cui la dirigenza nerazzurra ha manifestato la propria voglia di portare a Milano il nazionale albanese.

PRESSING ADL - Il Napoli vorrebbe provare a blindare Hysaj e per questo domani è in agenda un incontro tra l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo sottoporrà una proposta di rinnovo da 2,4 milioni netti a stagione fino al 2023. Tra le parti c'è distanza (richiesta è 3 milioni annui) e non sembra facile che si arrivi a una fumata bianca. Il pressing interista solletica Hysaj, che da bambino tifava per i colori nerazzurri e nel suo ruolo si ispira a Maicon. Per questo nelle ultime ore le parti si sono orientate sull'aspettare le mosse del club milanese. E chissá che in estate Hysaj non possa realizzare il sogno di indossare quella maglia per cui tifava da bambino...

