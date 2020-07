Una visita di cortesia. Per rimarcare la reciproca soddisfazione di un’annata certamente positiva. Lo scorso mercoledì, l’Inter ha incontrato l’entourage di Lucien Agoume. I dirigenti nerazzurri hanno voluto esplicitare la propria felicità per il percorso del classe 2002, sottolineando come il club sia molto contento della crescita del centrocampista di Yaoundé. A livello prettamente calcistico è migliorato parecchio, tant’è che ormai fa parte in pianta stabile della prima squadra. Lo stesso Conte gli ha concesso minutaggio e due presenze nel post lockdown. Col giovane che ormai è habitué delle convocazioni del mister salentino. Fuori dal campo, invece. ha dimostrato un’ottima mentalità, con la voglia e la predisposizione di crescere in fretta. Qualità che non sono passate inosservate nemmeno ai vertici dei nerazzurri.

Ecco perché il futuro di Agoume è ancora tutto da scrivere. E a fine stagione ci sarà un nuovo meeting tra chi cura gli interessi dell’atleta e l’Inter per trovare insieme la soluzione ideale per il 18 enne. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse dell’Hellas Verona. L’ipotesi di un prestito del calciatore, che sia agli scaligeri, o in un’altra squadra, resta possibile. Ma non si deve nemmeno scartare la via di una conferma meneghina, col giocatore che in questo caso proseguirebbe la propria carriera in quel club dove un giorno sogna di essere un titolare inamovibile. Dipenderà dal mercato e dalle decisioni della Beneamata. Quella verranno prese in via definitiva a fine stagione.

